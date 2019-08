Alex Pinto e Juan Villa regressam aos convocados

Os regressos do defesa Alex Pinto e do médio Juan Villa constituem as novidades nos convocados do Gil Vicente para a receção ao Sporting de Braga, no domingo, da terceira jornada da Liga NOS.Alex Pinto, habitual dono da lateral-direita do emblema barcelense, falhou a deslocação ao terreno do Moreirense na última jornada (derrota por 3-0) devido a uma amigdalite, enquanto o centrocampista colombiano ainda procura os primeiros minutos oficiais na temporada.Os dois futebolistas substituem o defesa Kellyton e o avançado Erick, que não constam do boletim clínico dos minhotos, ao contrário dos médios Bogdan Mladenovic e Claude Gonçalves.O Gil Vicente, 11.º colocado, com três pontos, recebe o Sporting de Braga, na nona posição, com o mesmo número de pontos em seis possíveis, no domingo, a partir das 20:30, no Estádio Cidade de Barcelos.Lista dos 18 convocados:- Guarda-redes: Wellington e Denis.- Defesas: Alex Pinto, Rodrigo, Arthur, Vente, Rúben Fernandes e Nogueira.- Médios: Soares, João Afonso, Juan Villa, Leonardo, Kraev e Ahmed Isaiah.- Avançados: Lourency, Naidji, Samuel Lino e Sandro Lima.