Alex Pinto explica como tem passado o período de isolamento social

Alex Pinto, lateral-direito cedido pelo Benfica ao Gil Vicente, publicou um vídeo na sua conta de Instagram no qual deu a conhecer aos seguidores a forma como tem vivido o período de isolamento social.





"Não estamos numa altura fácil, temos de estar praticamente todos de quarentena devido a este maldito coronavírus. Tenho aproveitado esta pausa no campeonato para fazer coisa que, durante a época, não tenho tanto tempo para fazer. Tenho jogado PlayStation, tenho visto séries e filmes e tenho jogado Football Manager com os amigos para matar o "bichinho". Tenho aproveitado também para fazer apostas com o meu irmão na PlayStation. Tem de haver sempre competição, é saudável", disse, de forma divertida, o jogador de 21 anos.Em conjunto com o irmão Gonçalo Pinto, jogador da formação do V. Guimarães, Alex Pinto deixou ainda uma mensagem para consciencializar as pessoas: "Fiquem em casa, protejam-se a vocês e aos outros".