Alex Pinto: «Sonho jogar na Liga dos Campeões»

O lateral Alex Pinto, jogador de 21 anos que está em Barcelos a título de empréstimo do Benfica, assume o sonho de conseguir jogar na principal competição da UEFA.





Ambição revelada em função das questões dos adeptos do Gil Vicente, que também conduziram o defesa a reconhecer que o pior momento da carreira aconteceu quando ainda estava ao serviço do Benfica B."O meu maior sonho é poder disputar a Liga dos Campeões e o pior momento da carreira foi a entorse que sofri quando estava no Benfica que me deixou lesionado durante três meses", confidenciou o lateral.Retrospetiva com horizonte de ambição que não impediu Alex Pinto de abordar a serenidade que está a pautar o desenrolar de época em Barcelos."O que mais gosto do Gil Vicente é o balneário. É um ambiente muito positivo e isso é muito importante porque permitiu-nos estar a realizar uma época tranquila", começou por dizer o defesa, ciente da influência do universo gilista: "Mesmo nos momentos mais difíceis sentimos apoio dos adeptos e isso foi determinante para obtermos exibições mais bem conseguidas".Foco na realidade concluído com o desejo de retomar funções o mais rápido possível, mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis."Tenho saudades dos relvados e a cada dia que passa tenho mais vontade, mas o momento é difícil e o importante protegermo-nos todos porque acredito que em breve vamos ultrapassar esta luta", concluiu Alex Pinto