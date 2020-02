Parecia ser ele o dono da lateral direita do Gil Vicente para esta temporada, mas as coisas mudaram de figura e a verdade é que Alex Pinto tem sido o suplente de Fernando Fonseca. Com este último castigado por ter visto o quinto amarelo em Braga, o defesa emprestado pelo Benfica vai, tudo leva a crer, voltar a jogar no campeonato uma volta depois, no Estádio do Bonfim.





Titular nas primeiras quatro jornadas da Liga NOS, o camisola 2 não jogou mais na prova desde a receção aos sadinos, que antecedeu uma viagem ao Estádio da Luz. Como Alex não podia defrontar o clube por quem estava cedido aos galos, Fernando Fonseca aproveitou a oportunidade, convenceu Vítor Oliveira e desde aí que não tinha perdido qualquer minuto no campeonato. Agora, não há como não mexer no lado direito da defesa…