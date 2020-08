Depois de ter apresentado Kanya Fujimoto, o Gil Vicente anunciou a contratação de Antoine Léautey. Trata-se de um médio francês de 24 anos que atuava no Chamois Niortais, clube da 2ª divisão francesa.





Com passagens pelo Caen e pelo Boulogne, Léautey assinou um contrato válido para as próximas duas temporadas com a formação barcelense. Na temporada passada, o médio-ofensivo apontou dois golos em 30 partidas.Com a chegada de Rui Almeida, que passou vários anos em França, a aposta do Gil Vicente no mercado gaulês pode ser uma realidade neste mercado de transferências.