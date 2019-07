António Fiúsa: «Prometi dez porcos mas vão ser 13. Como já passaram 13 anos vem com juros»

Preparativos ultimados para a festa prometida por António Fiúsa relativa à subida do Gil Vicente à Liga NOS. Numa conferência de imprensa realizada esta sexta-feira no Estádio Cidade de Barcelos, o antigo presidente dos gilistas relembrou o caso Mateus, afirmou que foi feita justiça e lançou críticas "a quem quis prejudicar o clube".Já depois de Francisco Dias da Silva referir que a palavra pertencia em exclusivo a António Fiúsa, o antigo presidente do Gil Vicente relembrou o caso que condenou o Gil Vicente à descida de divisão. "Foi feita justiça após 13 anos. Em 2016 a ponto referente à reintegração do Gil Vicente foi a votos, a maioria dos clubes votou contra e o Gil Vicente não subiu. Na altura prometi dez porcos, agora, como já passaram 13 anos, vão ser 13 porcos, vem com juros", referiu.O presidente honorário do emblema de Barcelos continuou dizendo que pretende esquecer quem fez mal ao Gil Vicente para "favorecer o Belenenses, um clube da capital" e deixou ainda uma comparação com outros clubes da Liga NOS. "Há 15 anos, antes do processo Mateus, o Gil Vicente era um clube de Liga NOS e o nosso vizinho Rio Ave era um clube de 2ª Liga. O meu amigo António Silva Campos fez um excelente trabalho e agora a situação é ao contrário. Temos de contar com toda a gente para voltar ao que ramos", acrescentou.António Fiúsa salientou que não convidou ninguém da Liga e manifestado total apoio ao atual presidente do Gil Vicente, Francisco Dias da Silva: "Não fiz convite a ninguém da Liga, quase todos votaram contra a reintegração do Gil Vicente. Convidei o meu amigo Luís Filipe Vieira que não vai poder estar porque está na América com a equipa, mas disse-me que no domingo me liga para me mandar um abraço. Sei também que o presidente Francisco Dias da Silva está no tribunal para recebermos as nossas indeminizações, mas não aceitamos esmolas"A conferência de imprensa foi encerrada com uma estimativa em relação ao número de pessoas presentes na festa e com um apelo de Fiúsa aos barcelenses. "Vão passar aqui mais de 5 mil pessoas, vamos fazer uma festa linda. Temos de galvanizar as massas, temos de voltar a meter no estádio 4/5 mil pessoas", referiu.A referida festa acontece no exterior do Estádio Cidade de Barcelos, no domingo, a partir das 15h.