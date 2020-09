Aplausos e muita emoção no adeus a Dito

Foi num clima de emoção que familiares e amigos se despediram, na tarde deste sábado, de Dito. O ex-internacional português, que atualmente desempenhava a função de diretor-geral do Gil Vicente, faleceu na passada quinta-feira, vítima de problemas cardíacos.





Numa cerimónia que contou com centenas de pessoas, foram várias as personalidades ligadas ao mundo do futebol que fizeram questão de homenagear o antigo jogador. Para além de elementos do plantel e da direção do Gil Vicente, também Deco, Vítor Baía, Fernando Gomes, Neno, André André, Vítor Oliveira, Henrique Calisto, Paulo Alves, Barroso, Valentim Loureiro e elementos de clubes que Dito representou, entre outros, marcaram presença na Igreja da Santa Casa da Misericórdia de Barcelos para participar na cerimónia fúnebre.À saída da igreja, foram várias as lágrimas e os aplausos dos presentes, naquilo que acaba por ser um reconhecimento do que Dito ofereceu ao futebol português. O corpo de Dito foi posteriormente transportado para o Cemitério Municipal de Barcelos.