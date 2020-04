Arthur Henrique à procura de espaço

Arthur Henrique começou a temporada como titular, mas tem vindo a perder espaço para Henrique Gomes no onze do Gil Vicente. Esse facto torna-se evidente se se fizer o exercício de dividir o número de jogos realizados pelos galos (30) a meio.





O brasileiro foi utilizado em 11 dos primeiros 15 encontros do Gil Vicente em 2019/20, somando 731 minutos. Por seu lado, nas últimas 15 partidas dos barcelenses, o camisola 13 dos minhotos foi chamado à ação em sete ocasiões, num total de 379 minutos.Apesar disso, o jogador de 25 anos não deixa de ser uma peça importante para o treinador Vítor Oliveira. Arthur Henrique foi titular nos jogos que o Gil Vicente realizou frente a Sp. Braga, FC Porto e Sporting. O brasileiro faz da polivalência uma das suas grandes armas e, em encontros contra clubes que lutam pelo título ou pela Europa, é muitas vezes utilizado na posição de extremo esquerdo.Mesmo com a indefinição relativamente ao regresso da Liga NOS, Arthur Henrique quererá, com toda a certeza, aproveitar as dez jornadas que faltam para ser opção com mais frequência.