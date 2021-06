Assembleia do Gil Vicente na terça-feira

O Gil Vicente vai reunir-se em assembleia geral no próximo dia 8 de junho, terça-feira, no Estádio Cidade Barcelos, com início marcado para as 21 horas.

De entre os cinco pontos que integram a ordem de trabalhos destacam-se três: a análise e votação da proposta de orçamento de receitas e despesas elaborada pela direção para a nova temporada, dar a conhecer o orçamento da SDUQ para 2021/22, e ainda a discussão sobre o emblema do clube e a sua possível alteração.