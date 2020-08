Avançado Hugo Vieira renova com Gil Vicente

O avançado Hugo Vieira renovou por uma temporada o vínculo contratual com o Gil Vicente, anunciou esta quinta-feira o clube que alinha na Liga NOS através das redes sociais.

O dianteiro natural de Barcelos regressou ao futebol português no mercado de inverno e apontou um golo em 11 aparições, depois de 32 golos nos 102 encontros realizados em anteriores passagens pelos 'galos', entre 2009 e 2012 e nas épocas 2012/13 e 2013/14.

Hugo Vieira, de 32 anos, soma diversas experiências em campeonatos estrangeiros, ao serviço dos russos do Torpedo, dos sérvios do Estrela Vermelha, dos japoneses do Yokohama Marinos e dos turcos do Sivasspor, num currículo internacional que começou pela equipa B dos franceses do Bordéus e pelos espanhóis do Sporting Gijón.

Em solo luso, o avançado pertenceu ainda aos quadros de Estoril Praia, Benfica e Sporting de Braga, mas nunca se estreou pelas 'águias', que acabaram por cedê-lo ao Gil Vicente, no qual se sagrou campeão da II Liga, em 2010/11, tal como os 'arsenalistas'.

Hugo Vieira junta-se ao defesa Rúben Fernandes e aos avançados Lourency e Samuel Lino nas renovações asseguradas pelos minhotos, que arrancaram há uma semana a pré-temporada e apresentam o plantel à comunicação social na segunda-feira.

O Gil Vicente designou o treinador Rui Almeida como sucessor de Vítor Oliveira, que conduziu os 'galos' a uma campanha tranquila na I Liga em 2019/20, culminada na 10.ª posição, com 43 pontos, 10 acima da zona de despromoção, numa época marcada pelo regresso administrativo à elite, a partir do Campeonato de Portugal, após o 'caso Mateus'.