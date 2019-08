Baldé e Baraye à espera de confirmação

Vítor Oliveira referiu, na antevisão da partida com o Sp. Braga, que o plantel do Gil Vicente não estava fechado e a verdade é que o clube minhoto pode apresentar dois reforços entretanto.

Para além de Romário Baldé, já há muito apontado aos gilistas, também Yves Baraye tem vindo a treinar com o conjunto recém-promovido à Liga NOS. De acordo com a imprensa italiana, o extremo de 27 anos chega a Barcelos por empréstimo do Parma, clube que representa desde 2015/16. Por seu lado, o luso-guineense deve assinar em definitivo pelo conjunto minhoto.

Preço dos bilhetes revelado

O Gil Vicente anunciou ontem que os bilhetes para o jogo com o V. Setúbal terão um custo entre 10 e 20 euros para o público em geral e estarão disponíveis para sócios a preços entre 5 e 10 euros.