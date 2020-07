Banho a Vítor Oliveira custou... 2.550 euros

Foi enorme a festa do Gil Vicente no Estádio D. Afonso Henriques, depois do triunfo por 2-1 sobre o V. Guimarães que selou matematicamente a permanência dos galos na Liga NOS. Após o fim da partida, a comemoração estendeu-se até ao balneário e os jogadores até arrastaram o treinador Vítor Oliveira para os chuveiros. Ora, esse banho não saiu nada barato ao Gil Vicente: custou... 2.550 euros!





Isto porque, devido a este momento inesperado, Vítor Oliveira não pôde comparecer à flash-interview, obrigatória segundo os regulamentos da Liga, e o Gil Vicente fez-se representar pelo adjunto Mário Nunes, tendo sido logo explicada a razão da ausência de Oliveira.Mas isto não passou ao lado dos delegados da Liga nem do Conselho de Disciplina da FPF. O CD puniu o Gil Vicente com 2.550 euros de multa devido a este "incumprimento de dever de organização", sendo já reincidente. Vítor Oliveira não foi à flash por estar "completamente encharcado" e isso saiu bem caro ao clube...