Baraye agrada mas fica caro

A hipótese de Baraye continuar no Gil Vicente na nova época está ainda em cima da mesa, apesar dos responsáveis dos galos reconhecerem que o extremo é caro para a realidade do clube.





Com 20 jogos e 3 golos ao serviço dos gilistas esta temporada que ainda terá mais 10 jornadas para cumprir, as qualidades do senegalês são evidentes e Vítor Oliveira até gostava de continuar a contar com ele, mas o problema é mesmo a opção de compra do passe, que está completamente fora de hipótese.Ou seja, a possibilidade de Baraye continuar por Barcelos só se for mesmo com uma nova solução de empréstimo pelos italianos do Parma, com os gilistas a pagarem apenas uma parte do salário do jogador.