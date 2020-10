Eis que, no último dia do mercado de transferências, o Gil Vicente assegura o regresso de um dos jogadores mais influentes da temporada passada. O extremo senegalês volta a Barcelos novamente na condição de emprestado pelo Parma.





Figura de destaque no esquema de Vítor Oliveira, Baraye alinhou em 28 jogos em 2019/20, tendo apontado três golos. O jogador, de 27 anos, assume-se assim como mais uma opção de ataque para Rui Almeida. Para além dos galos e do Parma, Baraye já representou o Torres Calcio, Juve Stabia, Lumezzane. Nas camadas jovens alinhou na Udinese e no Marselha.