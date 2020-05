Peça importante no esquema de Vítor Oliveira, Yves Baraye mostra-se satisfeito com aquilo que tem sido a sua temporada no Gil Vicente. Em declarações ao portal "Foot Senegal", o extremo, de 27 anos, revelou ambição para o futuro.





"Neste momento estou emprestado ao Gil Vicente e a verdade é que me sinto um jogador mais maduro. Espero alcançar os meus objetivos e vou dar tudo para que isso aconteça", afirmou.O extremo, que está cedido pelo Parma e que representou o Marselha na formação, é o quarto melhor marcador dos galos, com três golos em 20 jogos.