Benfica gera entusiasmo

A receção ao Benfica está a ser encarada com entusiasmo pelos adeptos do Gil Vicente. Assim, a cerca de uma semana do jogo com os encarnados, a lotação do Estádio Cidade de Barcelos já está praticamente esgotada, sendo que, para isso, contribui bastante o facto de os barcelenses terem vendido mais de cinco mil lugares anuais no início da temporada. Entretanto, a equipa de Vítor Oliveira regressou ontem aos treinos. O trio composto por Rodrigão, Rúben Ribeiro e Zakaria Naidji está em dúvida para o encontro de segunda-feira.