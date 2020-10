Cabeça erguida para um desafio muito especial

O central Ygor Nogueira assume a “confiança reforçada que o triunfo frente ao Portimonense proporcionou no balneário depois de três semanas muito complicadas” e não hesitou em reiterar a vontade de aproveitar a deslocação aos Açores para “manter a cabeça erguida”.

“Atravessamos um período muito difícil e que exigiu muita superação de todos, mas respondemos bem e nada melhor do que começar a época com uma vitória. Motivação reforçada, contudo, com a perfeita noção do quão complicado será este campeonato pelo equilíbrio em perspetiva”, mencionou o defesa gilista, garantindo que “o futebol perde emoção sem a presença dos adeptos”: “Infelizmente ainda não será perante os nossos, mas o regresso do público neste jogo frente ao Santa Clara é muito especial para todos.”