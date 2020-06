Claude desfalca miolo e obriga Vítor Oliveira a mexer

Para além da derrota com o Portimonense, o Gil Vicente trouxe outra má notícia do Algarve. O médio Claude Gonçalves, um dos indiscutíveis no onze de Vítor Oliveira, viu o quinto cartão amarelo no campeonato e é baixa certa para a receção ao Famalicão, na próxima terça-feira.

O experiente treinador terá de mexer no sector intermediário, devendo optar por Vítor Carvalho ou por João Afonso para compensar a ausência de Claude Gonçalves.

Atendendo ao facto de a partida de Portimão ter terminado perto das 21 horas, a equipa minhota optou por pernoitar no sul do país, tendo feito a viagem de regresso a Barcelos durante a tarde de ontem. A turma de Vítor Oliveira tem agendado para hoje o regresso aos treinos.