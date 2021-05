Claude Gonçalves despede-se: «Gil Vicente ganhou o meu coração»

Tal como Record já havia noticiado em tempo oportuno, Claude Gonçalves está a caminho do Ludogorets, tendo o médio deixado uma mensagem nas redes sociais a despedir-se dos barcelenses.





"Aos que fizeram parte de 2019 a 2021: Obrigado por tudo! Às vezes temos de tomar decisões difíceis. Nem sempre é fácil reconhecer e ter coragem de percorrer a estrada a que estamos destinados. Eu sei que não vai ser fácil mas chegou a hora de dizer: Até já, Gil Vicente FC! O Gil Vicente ganhou o meu coração, e por tudo isto quero agradecer: ao clube, ao Presidente, aos dirigentes, aos meus colegas, a todos os técnicos, médicos, fisioterapeutas e trabalhadores incríveis que fazem tudo para que o clube funcione e que são excelentes em todos os detalhes", começou por referir o jogador, de 27 anos.Claude Gonçalves manifestou ainda o desejo de voltar aos galos no futuro:"Tenho certeza que em breve nos vamos reencontrar, por isto não vou terminar esta mensagem com um ponto final, vou adicionar mais dois pontos para virar reticências, e com isto seguir o caminho da vida e torcer pela nossa ligação eterna... Seremos sempre Gilistas Unidos!".Em duas épocas nos minhotos, o médio marcou cinco golos em 65 partidas.