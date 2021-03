Figura preponderante no plantel do Gil Vicente, Claude Gonçalves atingiu a marca de 100 jogos na Liga NOS no passado fim de semana, frente ao Nacional. Em declarações reproduzidas pelos meios oficiais dos galos, o médio não escondeu a sua satisfação pelo registo.





"Estou muito orgulho por ter alcançado esta marca na Liga portuguesa. Gostava de partilhar este momento com todos os meus colegas de equipa. O meu objetivo é continuar a ser melhor a cada jogo", referiu.Formado no Ajaccio, clube onde se estreou como profissional, Claude chegou a Portugal em 2016 para representar o Tondela, onde esteve até 2018. O luso-francês representa o Gil Vicente desde o início da temporada passada.