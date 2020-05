Claude Gonçalves: «Esta está a ser uma das melhores épocas da minha carreira«

O Gil Vicente foi uma das equipas que regressou aos treinos na passada segunda-feira. Em declarações aos meiso oficiais do clube, Claude Gonçalves, médio dos gilistas, assumiu que o regresso aos trabalhos correu de forma positiva e assumiu o desejo de voltar o mais rápido possível à competição.





"Apesar de termos feito treinos individuais, a primeira semana de treinos foi muito positiva, trabalhámos todos bem. A estrutura está empenhada para que nada nos falte, seja antes, durante ou depois do treino", começou por explicar.Assumindo que o facto de estar próximo da família é importante para si, Claude Gonçalves fez ainda um balanço da temporada dos galos até ao momento: "Estamos a fazer um bom campeonato até agora, fomos uma surpresa para muitas pessoas. A nível individual, esta está a ser uma das melhores épocas da minha carreira, não só dentro de campo, mas também fora. Sou feliz, vou aos treinos com alegria e isso é importante para um jogador. Temos uma boa união no balneário e isso dá vontade de treinar e de jogar".O camisola 8 do Gil Vicente concluiu deixando uma mensagem aos adeptos. "Gilistas, obrigado pelo apoio durante a época. Agora, infelizmente, não vão estar no estádio a apoiar, mas sabemos que estão a torcer por nós na mesma", rematou.