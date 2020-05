Claude Gonçalves explica processo de regresso aos treinos coletivos do Gil Vicente

Depois de duas semanas a trabalhar de forma individualizada, os jogadores do Gil Vicente regressaram segunda-feira aos treinos coletivos. Em declarações à imprensa francesa, Claude Gonçalves explicou como se deu todo este processo.





"Voltámos aos treinos a 4 de maio, mas aí só estavam quatro jogadores de cada vez em campo e cada um tinha a sua bola. Na semana passada éramos seis e esta semana tivemos luz verde para treinar todos juntos depois de fazermos dois testes e de ninguém ter testado positivo", afirmou o médio.Assumindo que acompanhou bastante os campeonatos franceses ao longo da temporada e que após a paragem o Gil Vicente vai jogar quase sempre à terça-feira e ao sábado, o camisola 8 dos galos destacou o papel do departamento médico neste regresso aos treinos coletivos: "Os jogadores queriam muito voltar ao trabalho e sinto que ninguém está com medo dos duelos e dos contactos. O departamento médico explicou-nos muito bem o protocolo e diz-nos que o lugar mais seguro para nós é mesmo as instalações do clube".