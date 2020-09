Claude Gonçalves: «Fiz a aposta certa ao vir para o Gil Vicente»

Apesar de Claude Gonçalves ter nascido em França, os pais do médio são naturais de Barcelos. Nesse sentido, o médio não esconde que o ingresso no clube minhoto teve um sabor especial para si.





"Fiz a aposta certa ao vir para o Gil Vicente. Não foi fácil acreditar no projeto porque o clube estava na 3ª Divisão. As pessoas questionaram a minha decisão, mas fiquei tranquilo e disse que íamos fazer uma grande época. O míster Vítor Oliveira foi uma aposta certa do presidente e esse aspeto ajudou-me muito a vir para o Gil Vicente", começou por explicar aos meios oficiais do clube.Reagindo com humor ao facto de o presidente do clube o tratar por ‘João Moutinho’, Claude Gonçalves aproveitou para fazer um balanço dos primeiros dias de trabalho dos galos, deixando elogios ao novo treinador: "A preparação está a correr bem, a equipa está a trabalhar muito e no jogo com o Moreirense viu-se que os jogadores estão preparados e unidos. Rui Almeida? Toda a gente está a gostar, eu já o conhecia do Troyes. Como estamos a jogar no mesmo sistema, já sei o que ele quer e tento transmitir isso aos meus colegas. Penso que está a correr muito bem".Profundo conhecedor da realidade do futebol português, Claude Gonçalves tem sido um dos elementos importantes na integração dos reforços. "O Antoine Léautey perguntou-me como era o campeonato e eu expliquei-lhe que, à exceção dos grandes, o nível das restantes equipas é quase igual. O que faz a diferença é a vontade dos jogadores. Um jogador que não renda em França, se vier para cá, trabalhar e tiver uma equipa unida, terá bons resultados. Vimos isso no ano passado: não éramos uma equipa com muito talento, mas trabalhámos juntos e fizemos uma boa época", vincou, explicando depois quais os seus objetivos para o futuro: "Tenho 26 anos, ainda tenho muito para dar ao futebol e o futebol ainda tem muito para me dar. Tenho objetivos e quero chegar a um ponto em que sei que não posso dar mais".