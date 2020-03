Claude Gonçalves: «O Gil Vicente dá todas as condições que um jogador procura»

Reforço do Gil Vicente para a presente temporada, Claude Gonçalves parece ter-se identificado imediatamente com o clube. O clube barcelense aproveitou este período de isolameno social para colocar o médio a responder a questões dos adeptos.





"O Gil Vicente é um clube que nos faz sentir em casa e que tem todas as condições que um jogador procura. Pisar o relvado do Estádio Cidade de Barcelos dá-nos uma sensação de responsabilidade e de vontade de vencer", começou por dizer o jogador luso-francês.Agradecendo o apoio dado pelos barcelenses, Claude Gonçalves explicou ainda que o seu regresso a Portugal esteve também relacionado com 'questões familiares'. "Sinto um grande orgulho por representar o Gil Vicente, clube da terra dos meus pais. Para além disso, gosto do campeonato português e de viver em Portugal, daí ter regressado", afirmou o camisola 8 dos galos, que elegeu ainda Henrique Gomes como o mais divertido do plantel.