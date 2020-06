Claude Gonçalves otimista

O médio Claude Gonçalves está confiante em tirar dividendos do “período intenso de trabalho” para somar pontos em Portimão. “O arranque da preparação foi complicado, com muita corrida e os jogadores separados, mas acredito que estamos preparados. Temos muita vontade de voltar a jogar e o foco está em tentar vencer o Portimonense para definir a continuidade do Gil Vicente no principal escalão”, afirmou o gilista, sem esconder os constantes alertas do técnico Vítor Oliveira: “A permanência está quase, mas ainda não está e o treinador está sempre a passar essa mensagem e até nos recordou o caso recente do Arouca, que virou o campeonato a lutar pela Europa, mas acabou por descer de divisão.”