Claude Gonçalves: «Resultado não ia ser este se tivéssemos 11 jogadores»

Na reação à derrota (0-2) diante do Benfica, Claude Gonçalves admitiu que a expulsão na equipa do Gil Vicente teve influência direta no desfecho da partida.





"Nós sabemos que contra o Benfica não é fácil 11 contra 11. Com 10 para 11 ainda é mais difícil. Fizemos um bom jogo e sabíamos que o resultado não ia ser este se tivéssemos 11 jogadores. Iríamos complicar a vida ao Benfica", afirmou o médio, à Sport TV."Se marcássemos primeiro iria ser um jogo diferente. Todos sabemos que seria. Mas não marcámos, sofremos e é o futebol.""Para mim não é um impacto negativo. Saímos com zero pontos. Para nós não foi negativo. Sabemos qual é o nosso caminho e vai correr tudo bem".