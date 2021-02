Claude Gonçalves: «Vamos corrigir o que fizemos de mal no último jogo»

Depois da goleada sofrida frente ao Portimonense, o Gil Vicente prepara-se para receber o Santa Clara. Na antevisão da partida, Claude Gonçalves sublinhou a importância de os galos voltarem às vitórias.





"Sabemos o que não fizemos no jogo passado e vamos corrigir isso. Temos de nos manter positivos e acreditar que a união faz a força. O grupo está confiante. Sabemos que errámos contra o Portimonense, mas já estamos focados no jogo de sábado. Temos de ter os três pontos quando acabar o jogo", começou por dizer o médio.O camisola 8 referiu ainda o quão particular tem sido este campeonato, muito por causa das limitações provocadas pela Covid-19: "Todos os jogos são difíceis, este campeonato está a ser uma coisa incrível. Precisamos do apoio dos gilistas e temos de estar unidos, com união podemos ganhar qualquer jogo. Este vai ser um campeonato para guerreiros. No início da época toda a gente dizia que o Boavista ia chegar à Liga Europa e agora está aqui [fundo da tabela] connosco. Com o P. Ferreira acontece o oposto. Isso mostra que vai ser um campeonato difícil e temos de lutar até ao fim".O embate entre Gil Vicente e Santa Clara está agendado para as 17h30 deste sábado.