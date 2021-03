Cláudio: «Estou satisfeito por poder continuar ligado ao mundo do futebol»

À margem da antevisão do jogo entre o Gil Vicente e o FC Porto, Cláudio, antigo defesa-central dos galos, explicou a Record como tem sido o seu percurso no pós-carreira de futebolista.





"Estou no Vilaverdense com o Carlos Cunha, que foi meu treinador do Vizela. Temos as mesmas ideias em relação ao futebol e decidi aceitar o convite dele, isto depois de já termos trabalhado juntos no Valadares. Ser treinador principal? Não penso muito nisso, estou satisfeito com a minha função atual e por poder continuar ligado ao mundo do futebol", começou por referir.Aos 43 anos, Cláudio vive em Vizela, cidade do clube onde passou grande parte da carreira. De resto, a ligação com o Vizela é algo que ainda hoje perdura para o antigo defesa-central: "Vim para cá muito novo e estive muito tempo no clube. Desde o primeiro dia que cheguei cá fui muito bem tratado e era exactamente isso que procurava quando saí do Brasil. Foi por isso que decidi viver em Vizela".Em Portugal, para além do Gil Vicente e do Vizela, Cláudio atuou ainda na Ovarense, Canelas, Lousada, Trofense e Ac. Viseu.