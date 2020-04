O presidente Francisco Dias da Silva, bem como Tiago Lenho e Dito, braços direitos do responsável máximo encarregues pela gestão do futebol profissional, e o treinador Vítor Oliveira estão apreensivos com as consequências do prolongamento do estado de emergência, mas também acreditam que será possível reatar a competição em tempo útil.





A liderança de Francisco Dias da Silva é reconhecida pela serenidade e discrição, mas a eficácia na resolução dos problemas também é outra das virtudes apontadas ao responsável máximo dos minhotos.Daí esta confiança calculista, não só porque a perspetiva otimista será sempre enquadrada com as recomendações das instâncias superiores, mas porque também é o argumento que sustenta o motivo pelo qual a estrutura ainda não discutiu com o plantel qualquer alteração ao que estava acordado.