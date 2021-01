Continuidade de três apostas no Gil Vicente

O guardião Brian Araújo, o central Rodrigão e o médio Vítor Carvalho foram titulares frente ao Belenenses SAD em função dos casos de Covid-19 com Denis, Ygor Nogueira e João Afonso e vão usufruir do mesmo estatuto na deslocação a Faro. Por outro lado, a KPMG, empresa de auditoria, classificou o Gil Vicente como o clube com o maior crescimento mundial nas redes sociais em dezembro, à frente dos turcos Basaksehir, Fatih Karagümrük e do Gaziantep. O último lugar do top 5 é ocupado pelos ingleses do Wolverhampton. * P.M.