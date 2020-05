Os jogadores e o staff técnico do Gil Vicente voltaram a ser testados à Covid-19 esta terça-feira e os resultados foram negativos.





Esta foi a primeira bateria de testes realizadas desde que os galos regressaram aos treinos coletivos. Com os resultados obtidos, a preparação do jogo com o Portimonense continuará de forma tranquila.Tal como sucederá em todos os clubes, os jogadores do Gil Vicente continuarão a ser acompanhados e testados ao longo das próximas semanas. No plano desportivo, a formação de Barcelos segue no 10º lugar da Liga NOS.