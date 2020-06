Criatividade para Portimão

A dúvida em torno do onze inicial que o técnico Vítor Oliveira está a preparar para a deslocação a Portimão reside em quem vai desempenhar funções na vaga do castigado Lourency. As alternativas de criatividade para o corredor são diversas, mas tudo leva a crer que a aposta vai recair no polivalente Arthur Henrique ou no experiente Rúben Ribeiro. Por outro lado, conforme o estipulado pela DGS, o plantel realizou ontem mais um teste de despiste à covid-19 e voltará a ser examinado amanhã.