Daniel Fuzato quer crescer no Gil Vicente e ganhar mais experiência

Se as dúvidas quanto ao facto de Daniel Fuzato vir a ser reforço do Gil Vicente já eram poucas, o guarda-redes tratou de as dissipar por completo. Apesar de ainda não ter sido apresentado, o jogador, de 23 anos, já explicou quais os seus objetivos neste ingresso nos galos por empréstimo da Roma. "O objetivo é que eu possa continuar a evoluir e a crescer como pessoa e profissional. Quero também disputar mais jogos para adquirir mais experiência", explicou o guarda-redes, em declarações à imprensa brasileira.

Daniel Fuzato é assim esperado em Barcelos nos próximos dias, isto depois de ter renovado contrato com a Roma até 2023. O jovem, que foi chamado por Tite à seleção brasileira no passado mês de novembro, vai concorrer com Denis, que foi totalista na última edição da Liga NOS, e com Brian Araújo, atleta proveniente da formação do Gil Vicente, por um lugar na baliza dos minhotos.