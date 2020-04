De Vítor Oliveira a Rúben Fernandes: Gil Vicente recorda momentos da temporada

Aproveitando o facto de as competições estarem paradas devido à pandemia da COVID-19, o Gil Vicente publicou um vídeo nas redes sociais recordando declarações de alguns intervenientes do clube ao longo da temporada.





O vídeo começa com declarações de Rúben Fernandes e Vítor Oliveira ainda antes do campeonato arrancar. Se o capitão referiu que, apesar das dificuldades, o projeto gilista era "aliciante", o técnico preferiu destacar a importância do presidente Francisco Dias da Silva na sua decisão de assinar pelo Gil Vicente. "Ser suportado por uma estruturada liderada por uma pessoa com o presidente Francisco Dias da Silva dá alento, esperança e confiança".Para além disso, surgem ainda declarações de Dito, Tiago Lenho e Cláudio, ex-jogador dos barcelenses. Do plantel principal, o Gil Vicente recordou as palavras de Vítor Carvalho após a estreia com dois golos frente ao Sp. Braga, as declarações de João Afonso no seguimento do susto no embate com o Boavista e a entrevista de Fernando Fonseca.O vídeo termina com declarações de Filipa Mendes, da equipa feminina, e de Ana Isabel Pereira, nutricionista do clube.