Denis: «Defender um penálti é como marcar um golo»

Elemento preponderante no Gil Vicente, Denis tem-se revelado um verdadeiro especialista nos penáltis. O guarda-redes brasileiro defendeu três dos cinco penáltis que os galos tiveram contra na presente edição da Liga NOS, e, num direto promovido no Instagram da Liga Portugal, explicou qual é a receita do sucesso.





"Nos penáltis é importante o guarda-redes estar muito tranquilo. Estudamos o batedor e isso ajuda muito, depois é fundamental também o feeling, a perceção do posicionamento do adversário, a experiência… Depois temos milésimos de segundo para decidir", começar por referir, explicando depois como travou o penálti de André André na última jornada: "Os últimos quatro penáltis dele tinham sido batidos para o lado direito do guarda-redes, mas achei que ele ia mudar. Foi intuição, mas, felizmente, consegui defender. Defender um penálti é como marcar um golo".Para além do penálti frente ao V. Guimarães, Denis também travou grandes penalidades contra o Portimonense e contra o FC Porto. Na temporada passada, o jogador brasileiro também já tinha conseguido ser decisivo na marca de 11 metros em duas ocasiões.