Denis e o jogo com o Nacional: «Temos de vencer para respirar melhor»

Denis esteve em direto no Instagram da Liga Portugal e aproveitou para perspetivar o encontro do Gil Vicente com o Nacional, agendado para esta sexta-feira.





"Todos os jogos são competitivos, principalmente entre as equipas com quem temos confrontos diretos. É um jogo importantíssimo para as duas equipas, ambas querem conquistar pontos. Respeitamos o Nacional, mas queremos os três pontos. Temos de vencer para respeitar melhor e para encararmos a paragem com mais tranquilidade", vincou.O guarda-redes brasileiro, que chegou a Portugal no início da temporada passada, caracterizou ainda o campeonato português: "É uma liga muito competitiva, com muitas equipas de ponta e a luta pela permanência está maior este ano. No topo da tabela o Sporting disparou, mas costuma ser equilibrado. Em todoos os jogos pode acontecer uma surpresa".