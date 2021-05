Denis é 'padrinho' dos mais novos: «Esteve sempre a apoiar e a dizer para não desistir»

Têm ambos 17 anos e foram, no mês passado, chamados para treinar com o plantel principal do Gil Vicente. O clube foi ouvir o médio André Simões e o avançado Miguel Monteiro sobre a experiência de cada um deles, publicando um vídeo, esta terça-feira, com as intervenções do dois jovens promissores nas suas redes sociais.





"Fiquei muito agradado com a notícia. Surpreendeu-me. Estávamos no final da época. Sempre tive a esperança de vir treinar aos seniores, mesmo numa época atípica, onde não pudemos competir... Sinto que tenho feito as coisas bem. Este tempo deu-me algumas noções daquilo que é trabalhar numa equipa de 1.ª Liga. Sou o gilista que entrei aqui com a vontade sempre de defender as cores do Gil Vicente e representar a cidade de Barcelos. Sou um rapaz sonhador e acho que o mundo conspira a meu favor de alguma maneira", refere André Simões.Já Miguel Monteiro, para além de falar do que lhe trouxe esta chamada, salienta o acolhimento recebido na equipa principal, principalmente do dono da baliza dos galos... "Fiquei muito contente. Fomos recompensados pelo trabalho que tínhamos feito nos sub-19 e agora vamos trabalhar por mais. Fomos bem recebidos, aprendemos com os mais velhos, como o Denis. Esteve sempre a apoiar e a dizer para não desistir. O meu sonho é estrear-me na 1.ª Liga com a camisola do Gil Vicente", revelou.Completam, esta terça-feira, quatro anos sobre o dia em que Francisco Dias da Silva foi eleito presidente do Gil Vicente e os minhotos não deixaram passar a data em claro. "Orgulho na História! O Presidente. Faz hoje 4 anos que Francisco Dias da Silva tomou posse como Presidente do Gil Vicente Futebol Clube, após uma passagem inicial na presidência na temporada 1989/90", escreveram os galos nos seus meios sociais.