Denis é totalista imbatível

O guardião Denis dividiu com o homólogo vila-condense Pawel Kieszek o estatuto de único totalista da última edição da Liga NOS. Condição de que o brasileiro continua a usufruir esta época, mesmo perante a concorrência do compatriota Daniel Fuzato, que reforçou o Gil Vicente por empréstimo dos italianos da Roma.

Voz de comando reconhecida no balneário, quer pela maturidade dos seus 33 anos, quer por força das nove épocas consecutivas ao serviço do São Paulo antes de enveredar pela primeira experiência fora do Brasil. Currículo de peso ao qual Denis soma ainda o trunfo da imbatibilidade, ao não ter sofrido golos nos dois jogos já disputados. Recorde-se que a jornada inaugural, frente ao Sporting, foi adiada, por força do surto de Covid-19 que afetou as duas equipas.