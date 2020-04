Denis: «Gil Vicente era um grande desafio e estou feliz por estar a ajudar»

Figura de destaque na época que o Gil Vicente está a realizar, Denis esteve em direto no Instagram da Fox Sports Brasil a falar da sua experiência no futebol português. O guarda-redes abordou ainda a paragem competitiva e não escondeu que a redução salarial é uma hipótese em cima da mesa no conjunto barcelense.





O jogador de 32 anos começou por explicar como tem sido trabalhar a partir de casa. "O confinamento apanhou toda a gente de surpresa e estamos quase há 25 dias em casa. Esta é uma situação muito complicada. Os atletas estão a tentar manter a forma em casa e o Gil Vicente entregou bicicletas em casa. A equipa técnica fala connosco semanalmente e tem-nos passado exercícios para fazermos", afirmou.Sublinhando que ainda não há perspetivas para o regresso do campeonato, Denis comentou a possibilidade de haver cortes salariais no plantel do Gil Vicente: "Alguns clubes em Portugal já chegaram a esse ponto. O Sindicato tem tentado algumas coisas, mas não há forma de fugir a uma situação dessas. Não temos acordo com o clube, mas a redução do salário é algo que já está a ser falado. Só falta perceber quanto vão cortar, como vai ser feito e se vão pagar mais para a frente. Temos de ter paciência para perceber como isso se vai resolver".O camisola 33 do Gil Vicente aproveitou ainda para explicar o que motivou a sua decisão de aceitar a proposta dos minhotos. "Tinha o sonho de jogar na Europa e o Gil Vicente deu-me essa oportunidade, apresentaram-me um projeto que me agradou muito. O clube subiu da 3ª para a 1ª Liga e teve de contratar muitos jogadores novos. O facto de serem muitos brasileiros ajudou-me bastante, apesar de eu ter sido o último a chegar. Fui apresentado numa segunda-feira e no sábado joguei contra o FC Porto e ganhámos. O objetivo do clube era a permanência e estou feliz por estar a ajudar".Denis concluiu assumindo que não foi fácil subistituir Rogério Ceni no São Paulo quando o brasileiro terminou a carreira e expressando o seu desejo de ver o clube voltar a ganhar títulos entretanto.