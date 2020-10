Denis: «Não é qualquer equipa que vem ao Dragão pressionar como nós fizemos»

Denis elogiou a atuação do Gil Vicente esta noite no Dragão. O guarda-redes explica que a equipa minhota pressionou e só foi pena sair da partida sem pontos.





"Sabíamos que ia ser um jogo difícil. Fizemos o nosso trabalho e não é qualquer equipa que vem ao Dragão pressionar como nós fizemos. Foi pena termos sofrido um golo no final da primeira parte, mas estamos de parabéns. Queríamos somar pontos, mas vamos tentar recuperá-los no próximo jogo.""Temos uma forma de jogar e hoje fizemos o que o treinador queria. Pressionámos e acabámos o jogo em alta, na procura do golo."