Denis: «Poder voltar aos treinos é um sentimento muito bom»

O Gil Vicente foi um dos clubes da 1ª Liga que voltou esta segunda-feira aos trabalhos. Apesar do regresso ter sido feito de forma muito condicionada, Denis, guarda-redes dos minhotos, admitiu que se sentiu seguro a treinar.





"Poder voltar aos treinos e ao trabalho é um sentimento muito bom. Sabemos que este é um momento difícil, mas estamos felizes por poder voltar ao relvado. Senti-me seguro, a equipa técnica montou um esquema adequado, com todas as medidas de segurança para os atletas. Cada um tem o seu espaço, há distância de segurança e senti-me muito seguro. Agora só temos de voltar à melhor forma possível", explicou o jogador brasileiro.Apesar do plantel gilista ter trabalhado em casa durante o período de isolamento social, Denis não escondeu que vai ser necessário algum tempo para os jogadores se readaptarem à sensação de trabalhar no relvado. "Fisicamente não senti muitas dificuldades porque nós estávamos a trabalhar em casa. É lógico que não é a mesma coisa do que trabalhar no relvado, ainda para mais para um guarda-redes. Temos as quedas, as reposições de bola e é diferente. Agora só temos de readaptar o corpo às quedas e voltar a treinar ao mais alto nível", vincou o camisola 33 dos galos, que explicou ainda qual o objetivo do clube para o que falta jogar da época: "Estou confiante no regresso, espero que a nossa equipa volte a apresentar o futebol que estava a apresentar, isso é o mais importante. Queremos alcançar os nossos objetivos e tenho a certeza que a nossa equipa vai voltar a fazer grandes jogos para darmos alegrais aos adeptos".Para além disto, o Gil Vicente anunciou que os testes dos jogadores e do staff técnico para a Covid-19 deram todos negativo.