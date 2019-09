Dénis: «Sabíamos que ia ser dificil»

Elemento em destaque no Gil Vicente, pese embora a derrota por 2-0 sofrida diante do Benfica, Dénis assumiu que os minhotos estiveram bem no embate da Luz, especialmente na primeira parte, até ao primeiro golo encarnado.





"Era um jogo que sabíamos que ia ser dificil, por ser aqui na casa do Benfica, mas conseguimos controlar um pouco na primeira parte. Tivemos uma oportunidade para marcar antes do golo. Na segunda parte, tivemos uma ou duas chances, mas eles tiveram uma felicidade na bola parada e conseguiram uma boa vitória dentro de casa", declarou o guardião brasileiro.Sobre o segundo golo, Dénis observou-o desta forma. "Foi um momento de muita pressão do Benfica. Mas a equipa estava a cumprir bem. Uma derrota nunca é boa, mas temos de erguer a cabeça para fazermos um grande jogo na próxima jornada".