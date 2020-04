Denis: «Se tivesse saído do São Paulo antes, a minha história seria diferente»

Figura de destaque na temporada que o Gil Vicente está a realizar, Denis não esconde, no entanto, que já teve alguns momentos menos positivos na carreira. Em entrevista ao canal Sportscenter, o gaurda-redes de 32 anos recordou a passagem pelo São Paulo, assumindo que gostava de ter saído mais cedo do clube tricolor.





"Por tudo que aconteceu, até me arrependo um pouco de não ter saído antes. Acho que, se eu tivesse saído antes do São Paulo, a minha história seria totalmente diferente. As pessoas lembrariam só das coisas boas que aconteceram. Então, hoje, arrependo-me um pouco de não ter saído antes, mas volto a dizer que tudo que eu passei no São Paulo serviu para a minha aprendizagem", afirmou o guardião.Apesar disso e de ter vivido durante muito tempo na sombra de Rogério Ceni, Denis não deixa de agradecer ao clube pela forma como foi tratado: "Eu tenho uma gratidão muito grande pelo São Paulo. Foram nove anos dentro de um dos maiores clubes do Brasil, o São Paulo faz parte da minha vida. Esperei sete anos por uma oportunidade. Lógico que aconteceram erros, mas acho que as críticas foram um pouco exageradas na altura e falou-se pouco dos acertos".Chegado ao Gil Vicente no início da época, o guarda-redes brasileiro soma 28 jogos pelos gajos até ao momento.