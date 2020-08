Denis: «Temos capacidade para jogar da forma que o míster que implementar»

O Gil Vicente encara a temporada 2020/21 com muitas mudanças. Para além de ter havido várias mudanças em termos de plantel, os galos contam também com Rui Almeida como novo treinador. Apesar disso, Denis faz um balanço positivo daquilo que tem sido a pré-época até ao momento.





"Os trabalhos estão a ser intensos, mas a pré-época exige isso para que possamos começar o campeonato da melhor forma possível. Estamos a intercalar bem o treino físico, com bola e tático. O míster tem explicado detalhadamente a cada jogador com quer que ele se comporte dentro de campo e isso é muito importante. É lógico que temos muito a evoluir, mas só vamos conseguir isso nos treinos e dentro de campo", começou por explicar o guarda-redes.Assegurando que a equipa vai aproveitar o estágio em Melgaço para intensificar os trabalhos, Denis fez ainda um balanço do primeiro jogo da pré-época, frente ao Moreirense (terminou com um empate sem golos): "A nossa equipa comportou-se muito bem, mesmo com uma filosofia totalmente diferente do que estávamos habituados a jogar no ano passado. Com poucos treinos mostrámos dentro de campo que temos capacidade e qualidade para jogar da forma que o míster quer implementar".Denis concluiu com uma mensagem para os adeptos. "Os adeptos apoiaram-nos muito depois da pandemia e peço para continuarem assim. Vamos fazer de tudo para lhes dar alegrias", rematou.O Gil Vicente começa hoje em estágio em Melgaço, cidade onde o clube estará até 5 de Setembro.