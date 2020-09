«Deu muito ao futebol português»: As reações à morte de Dito

Dito, diretor geral do Gil Vicente e antigo internacional português, faleceu esta quinta-feira, aos 58 anos. O futebol nacional está de luto e as reações sucedem-se.





O sorriso e a boa disposição que vamos sempre recordar. O Gil Vicente Futebol Clube transmite o seu mais profundo pesar pelo falecimento de Dito, Diretor-Geral para o futebol e ex-atleta do clube. A todos os familiares e amigos enviamos as nossas condolências. Unidos!O Sport Lisboa e Benfica manifesta o seu pesar pelo falecimento do seu antigo atleta Eduardo Mendez (Dito), endereçando as mais sentidas condolências à sua família, amigos e ao Gil Vicente. Para sempre ficará na nossa memória a qualidade de um defesa-central de referência que em duas épocas (1986-1988) conquistou um título de Campeão Nacional e uma Taça de Portugal pelo nosso clube.O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de Dito, ex-jogador e treinador de futebol, que faleceu nesta quinta-feira aos 58 anos. Aos familiares e amigos, o Clube endereça as mais sentidas condolênciasFaleceu, aos 58 anos, Eduardo Mendez, mais conhecido como Dito no mundo do futebol. O antigo defesa central e internacional português representou o FC Porto na temporada de 1988/89. Nascido a 18 de janeiro de 1962, Dito trocou a Luz pelas Antas no verão de 1988, tendo realizado 19 jogos de azul e branco. O antigo jogador encontrava-se ao serviço do Gil Vicente na presente temporada, como Diretor Geral. À família enlutada, o FC Porto apresenta as mais sentidas condolênciasFoi com choque e enorme consternação que tomei conhecimento da morte de Dito. Um homem que deu muito ao futebol português e que ainda tinha muito para dar no exercício das funções que desempenhava. Homem discreto e de caráter, deixa um vazio difícil de preencher.Foi com profundo pesar que soube da partida prematura do Dito, um ex-jogador e dirigente que nos deixa uma grande imagem de fair-play e profissionalismo. O Dito era também um excelente ser humano, que se pautou sempre por valores éticos de enorme respeito.O Sindicato dos Jogadores endereça as mais sentidas condolências aos familiares e amigos de Dito, bem como a todos os clubes que representou, em particular ao Gil Vicente. Dito fez parte dos órgãos sociais do Sindicato dos Jogadores, entre 1993 e 1996, na qualidade de vogal do Conselho Fiscal