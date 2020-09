Diogo Silva assina pelo Gil Vicente até 2023

Diogo Silva é o mais recente reforço do Gil Vicente. Depois de ter anunciado, este domingo, a contratação de Renan Oliveira, a formação gilista apresentouz esta segunda-feira, o defesa-central brasileiro.





Ver esta publicação no Instagram Ex Ypiranga 3 E´pocas ?? Defesa Uma publicação partilhada por Gil Vicente Futebol Clube (@gilvicente.fc) a 21 de Set, 2020 às 4:26 PDT

Chegado a Barcelos proveniente do Yipiranga, Diogo Silva não escondeu o entusiasmo nas primeiras declarações com a camisola dos galos. "O sonho de todos os jogadores no Brasil é vir para a Europa e ter sucesso. Agradeço ao Gil Vicente por me abrir essa porta e por me permitir mostrar os meus serviços e ajudar a equipa", frisou o jogado aos meios do clube.Assumindo que foi bem recebido por todo o plantel, o defesa-central, de 25 anos, aproveitou ainda para se apresentar aos adeptos: "Sou bom no capítulo do passe e sou um jogador com velocidade e com força. Estou sempre à procura de evoluir e espero poder ajudar o Gil Vicente".Diogo Silva assinou com o Gil Vicente até 2023.