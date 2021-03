Diretor desportivo do Gil Vicente com suspensão de 23 dias: «lde roubar ao c...!»

Tiago Lenho, diretor desportivo do Gil Vicente, foi suspenso por 23 dias e terá de pagar 1.592 euros de multa após ter sido expulso do banco dos gilistas na derrota (1-0) do último domingo em Tondela.



"Após uma decisão da equipa de arbitragem soqueou o banco de suplentes dirigindo-se ao 4º árbitro proferindo as seguintes palavras: 'Que p... de vergonha é esta c...? Ajuda o teu colega! Marca a p... da falta!' Após a exibição do cartão vermelho dìrìgiu-se ao 4º árbitro de dedo em risteencostando-o ao peito do mesmo e dizendo o seguinte: 'O que foi que eu disse seu palhaço? És muito fraco'", pode ler-se no comunicado da Liga Portugal com os castigos aplicados pelo Conselho de Disciplina. Depois de ser expulso, Tiago Lenho assistiu ao resto do jogo na bancada e, já na 2.ª parte, "proferiu por diversas vezes as seguintes palavras para o terreno de jogo claramente na direção da equipa de arbitragem: 'lde roubar ao c...! Diz a esse burro para marcar as p... das faltas!".



Recorde-se que o encontro motivou fortes críticas do treinador do Gil Vicente à arbitragem, sobretudo pelo penálti assinalado a favor do Tondela logo nos minutos iniciais e do qual resultou a expulsão de Rúben Fernandes.





