Dois regressos e uma estreia nos convocados

O defesa Henrique e os médios Claude Gonçalves e Juan Villa constituem as novidades nos 18 convocados do Gil Vicente para a receção ao Boavista, no domingo, para a sexta jornada da Liga NOS.O lateral esquerdo recrutado ao Sporting da Covilhã recebeu a primeira chamada do treinador Vítor Oliveira, após superar uma lesão, tal como o compatriota contratado aos franceses do Troyes, que atuou 15 minutos no triunfo caseiro sobre o FC Porto (2-1), relativo à ronda inaugural do campeonato.Já o médio colombiano formado em Barcelos, está de regresso ao lote de eleitos dos minhotos e ainda procura os primeiros minutos oficiais em 2019/20, uma vez que foi suplente não utilizado nos confrontos com os dragões e o Sporting de Braga (1-1), da terceira jornada da I Liga.Em sentido inverso, os defesas Rúben Fernandes e Vente e o médio Leonardo saem da convocatória, com os dois centrais a juntarem-se ao centrocampista Bogdan Mladenovic e aos dianteiros Lourency e Zakaria Naidji no boletim clínico gilista.O lateral direito Alex Pinto também fica afastado do encontro com os 'axadrezados', mas por opção técnica, uma semana depois de ter falhado a visita ao campeão nacional Benfica (2-0) por estar cedido pelas 'águias'.O Gil Vicente, 13.º classificado, com cinco pontos, recebe o Boavista, na quarta posição, com nove, às 15:30 de domingo, no Estádio Cidade de Barcelos.Lista dos 18 convocados:- Guarda-redes: Wellington e Denis.- Defesas: Rodrigo, Arthur, Fernando Fonseca, Nogueira e Henrique.- Médios: Soares, João Afonso, Claude Gonçalves, Juan Villa, Kraev e Ahmed.- Avançados: Erick, Romário Baldé, Yves Baraye, Samuel Lino e Sandro Lima.