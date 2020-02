Dois regressos e uma estreia nos convocados do Gil Vicente

Os jogadores Ygor Nogueira e João Afonso regressaram esta sexta-feira aos convocados do Gil Vicente para a visita ao Sporting de Braga, da 20.ª jornada da Liga NOS, numa lista que inclui o reforço Vítor Carvalho.

O brasileiro Ygor Nogueira ganhou preponderância nas opções iniciais do treinador Vítor Oliveira e somou todos os minutos nos 11 encontros disputados para o campeonato, mas falhou as últimas quatro rondas por lesão.

Já o compatriota João Afonso cumpriu um jogo de suspensão na goleada caseira sofrida diante do Moreirense (5-1), enquanto o médio Vítor Carvalho, cedido pelos brasileiros do Coritiba na reabertura de mercado, foi chamado pela primeira vez.

Ausentes do dérbi minhoto, por opção técnica, ficam o defesa Rodrigo, o médio Bozhidar Kraev e o avançado Yves Baraye, ao passo que Rúben Ribeiro continua entregue aos cuidados do departamento médico do emblema de Barcelos.

O Gil Vicente, 12.º classificado, com 22 pontos, visita o Sporting de Braga, na terceira posição, com 33, no sábado, às 18h00, no Estádio Municipal de Braga, numa partida que será dirigida por Rui Costa, da AF Porto.

Lista de 18 convocados:

- Guarda-redes: Bruno Diniz e Denis.

- Defesas: Arthur Henrique, Fernando Fonseca, Edwin Banguera, Rúben Fernandes, Ygor Nogueira e Henrique Gomes.

- Médios: Soares, João Afonso, Claude Gonçalves, Vítor Carvalho e Ahmed Isaiah.

- Avançados: Lourency, Zakaria Naidji, Hugo Vieira, Samuel Lino e Sandro Lima.