Dúvida para tirar à esquerda

Arthur Henrique foi baixa nos últimos dois jogos do Gil Vicente; no entanto, o brasileiro tinha sido titular nas três partidas que antecederam a da lesão que sofreu. O jogador de 25 anos está agora totalmente recuperado e há a dúvida relativamente a quem será titular na ala esquerda frente ao Tondela, mas Lourency parece levar vantagem no duelo. Vítor Oliveira sabe ainda que terá de fazer alterações no meio-campo, já que Kraev está castigado.